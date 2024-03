Unfall in Pforzheim: Zwei Autos kollidieren – Stau im Berufsverkehr

Ein Unfall auf dem Kanzlersträßchen sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Pforzheim. Ein Auto geriet ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

In der Pforzheim hat sich auf dem Kanzlersträßchen ein Unfall ereignet.

Wie die Polizei auf BNN-Nachfrage mitteilt, war ein Autofahrer auf dem Kanzlersträßchen in Richtung Pforzheim unterwegs, als er nach rechts gegen den Bordstein kam und mit seinem Wagen ins Schleudern kam. Dabei stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Unfall in Pforzheim: beide Autos müssen abgeschleppt werden

Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Aktuell, so ein Sprecher, ist die Fahrbahn in Richtung Anschlussstelle Pforzheim-Süd in beide Richtungen gesperrt. Es kommt zu Staus.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Sand 9.20 Uhr)