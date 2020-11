Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Betrunkener Pforzheimer schlägt neunjährige Tochter und greift Polizeibeamte an

Ein Mann hat am Mittwochabend in Pforzheim zunächst seine neunjährige Tochter geschlagen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich und griff die Polizisten an. Ein Beamter verletzte sich am Fuß.