Früher galt der Glaube in der Wissenschaft, auch in der Volkskunde, dass Aberglaube vom Volk ausging und aus Urzeiten stammte. Und wer war schuld? Die Brüder Grimm. Die waren ja nicht nur Geschichtensammler, sondern auch Sprachwissenschaftler und haben zum Beispiel angefangen, das Althochdeutsche zu rekonstruieren. Sie dachten, so wie man das mit der Sprache macht, kann man das auch mit Mythen machen; für die Grimms war Aberglaube eine Schwundstufe germanischer Mythologie. 1942, mitten in der Nazi-Zeit, hat ein Schweizer Wissenschaftler dann ein „Handbuch des deutschen Aberglaubens“ herausgegeben und diese These untermauert. Das wird heute noch gerne gelesen und gehört eigentlich in den Giftschrank.