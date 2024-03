Am Sonntagabend ist ein 55-jähriger Fußgänger an den Folgen eines Verkehrsunfalls auf der B10 in Pforzheim gestorben. Laut Angaben der Polizei wollte der Mann die mehrspurige Fahrbahn überqueren und wurde dabei vom Auto einer 19-jährigen Fahrerin erfasst.

Was ist passiert?

Ein 55-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim ums Leben gekommen. Der Unfall hat sich auf der B10 auf der Eutinger Straße ereignet, in Höhe des Eutinger Talwegs. Als der Fußgänger gegen 20.30 Uhr die mehrspurige Fahrbahn überqueren wollte, wurde er von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst, teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizei erlitt die Autofahrerin einen Schock, verletzt wurde sie nicht.

Welche Geschwindigkeit ist auf dieser Strecke erlaubt?

Auf der Bundesstraße 10 ist im Bereich des Unfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde erlaubt. Wie schnell die 19-jährige Fahrerin zum Unfallzeitpunkt unterwegs war, war am Montagmittag nicht bekannt. Das ist Teil der Ermittlungen, teilt der Pressesprecher der Polizei Pforzheim, Jona Freyer, mit.

Gibt es eine Ampel in der Nähe des Unfallortes?

Warum der 55-Jährige die Straße an dieser Stelle überquerte, ist unklar. Unweit des Unfallortes befindet sich eine Ampel, die eine Überquerung der mehrspurigen Fahrbahn ermöglicht. Stadteinwärts, auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, befindet sich die Bushaltestelle „Eutinger Talweg“.

Ähnlicher Unfall ereignete sich 2020

Wie gefährlich ist der Bereich für Fußgängerinnen und Fußgänger?

Wie hoch ist der entstandene Sachschaden?

Durch den Aufprall wurde das Auto der Fahrerin so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Wie Freyer auf Nachfrage informiert, musste die B10, die dort als Eutinger Straße verläuft, für die Unfallaufnahme für eineinhalb bis zwei Stunden gesperrt werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Haben Alkohol oder andere Substanzen eine Rolle gespielt?