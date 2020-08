Was die Buchstaben an Bäumen im Büchenbronner Wald bedeuten

Ein Buchstabensalat am Waldrand sorgt in Büchenbronn für Kopfzerbrechen. Was bedeutet „GBR”, wollen BNN-Leser Michael Dittus und seine Töchter Mara und Lina wissen.

Jedes Mal, wenn Michael Dittus und seine beiden Mädchen Lina und Mara am Waldrand von Büchenbronn vorbei radeln, fängt das Rätselraten an: Wofür stehen „GBR”, „SW” und „NHR”? wundern sich Vater und Töchter. „Zu Beginn der Corona-Pandemie sind wir immer über die Felder zur Uroma gefahren, die in der Ortsmitte wohnt”, erklärt der 42-jährige Büchenbronner. Dabei sind dem Trio plötzlich die Schilder aufgefallen, die an etlichen Bäumen angebracht sind und die sie noch nie zuvor bemerkt hatten.

Hinweis auf die Obsternte oder die Windrichtung?

„Ich dachte, es hängt vielleicht mit der Obsternte auf den Feldern zusammen”, sagt Michael Dittus. Die zehnjährige Mara glaubte, die Buchstaben „SW” stünden für Südwind.

„Eigentlich hätten wir es ja auf den Ortstafeln lesen können”, ergänzt ihre Zwillingsschwester Lina. Auf den großen Ortstafeln sind die geheimnisvollen Buchstaben tatsächlich eingezeichnet.