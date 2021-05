Deutscher Lehrerpreis 2020

„Wie ein Sechser im Lotto und ’ne Eins in der Klausur“: Julia Hübner aus Pforzheim ist Deutschlands beste Lehrerin

Guter Lehrer, schlechter Lehrer? Was einen tollen Pädagogen ausmacht, können Schüler wohl am allerbesten beurteilen. Aus Tausenden ihrer Vorschläge sind zehn ausgewählt worden. Sie sind die besten Lehrer Deutschlands 2020. Julia Hübner vom Kepler-Gymnasium in Pforzheim zählt dazu.