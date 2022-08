Mehrere Millionen Euro Schaden

Zweiter Brand bei Alba in Pforzheim: Müllentsorgungs-Unternehmen glaubt nicht an einen Zufall

Der zweite Großbrand beim Müllentsorger Alba in Pforzheim innerhalb von knapp vier Wochen wirft Fragen auf. Alles nur, weil jemand unsachgemäß Batterien entsorgt hat? Bei der Firma will man an einen Zufall nicht glauben.