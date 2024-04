Die Rhein-Neckar Löwen können auch positive Nachrichten produzieren

Gute Nachrichten sind in dieser Saison eher selten bei den Rhein-Neckar Löwen, zuletzt freilich gab es sogar drei davon in Serie. Am Ostersonntag gewann der Handball-Bundesligist erstmals seit fünf vergeblichen Versuchen wieder ein Spiel in der heimischen SAP-Arena – mit 33:29 endete die Partie gegen FA Göppingen in Mannheim.

Zwei Tage später buchten sie mit einem 31:29-Rückspielsieg gegen RK Nexe Našice die Teilnahme am Viertelfinale der European League, in dem Sporting Lissabon Gegner sein wird, und bewahrten sich somit die letzte Titelchance.

Am Donnerstag schließlich gaben die Mannheimer bekannt, die Talente Valentin Willner und Magnus Grupe mit deren ersten Profi-Verträgen länger an sich gebunden zu haben. Auch Torwarttrainer Dragan Jerkovic verlängerte seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025.

Wetzlar hat nur einen Punkt weniger

So viel Positives in Serie gab es schon lange nicht mehr über die Löwen zu berichten. In dieser für die Mannschaft von Sebastian Hinze bislang so vermaledeiten Spielzeit folgte einer Erfolgsmeldung eine Hiobsbotschaft meist prompt auf dem Fuß. Diesmal freilich könnte es sogar noch ein bisschen besser werden – mit einem weiteren Sieg an diesem Sonntag, diesmal bei der HSG Wetzlar (18 Uhr).

Die rangiert derzeit mit 21:33 Punkten auf Tabellenplatz zwölf und sollte in einer „normalen“ Saison eigentlich kein allzu großes Problem darstellen. Allerdings ist in dieser Runde für die Löwen recht wenig normal.

Dass der Meister der Jahre 2016 und 2017 lediglich auf Rang zehn geführt wird, nur einen Punkt und zwei Plätze vor den Wetzlarern, ist nur die Zusammenfassung dessen. Für diesen Sonntag lässt das eher ein zähes Ringen um den Sieg erwarten. Ausgang offen.