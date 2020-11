Dominik Kother ist so ein Beispiel, wie schnell es heute gehen kann: Sieben Einsätze in der Zweiten Liga genügten dem 20-Jährigen vom Karlsruher SC schon, um erstmals zur deutschen U21-Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Die Auswahl an auf höchstem Niveau geforderten Spielern, aus der DFB-Trainer Stefan Kuntz schöpfen könnte, ist überschaubar.

Immer weniger Eigengewächse kommen bei Erst- und Zweitligisten auf Einsatzzeiten. Ergebnis: Die deutschen U-Teams kämpfen um den Anschluss an die europäische Spitze.