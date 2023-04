Cueto in der Startelf?

Am „tollen Freitag“ in Darmstadt: KSC muss beim Spitzenreiter auf Jensen und Batmaz verzichten

Leon Jensen und Malik Batmaz meldeten sich am Donnerstag für das Spiel in Darmstadt ab. Es sind nicht die einzigen Personalien, die KSC-Trainer Eichner vor dem Auftritt beim Spitzenreiter am Freitagabend beschäftigen.