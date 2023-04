Um Waisenkinder in der Türkei zu unterstützen, bestreitet der Karlsruher SC ein Benefizspiel gegen eine türkische Auswahl in Bruchsal. Initiiert wurde die Veranstaltung von fünf Freunden, die viel Solidarität erfahren.

Der große Wunsch zu helfen und eine E-Mail – so fängt die Erzählung von Serkan Dursun an. Als den leidenschaftlichen Hobbyfußballer Anfang Februar die dramatischen Bilder aus der Türkei und Syrien erreicht hatten, war ihm sofort klar: Hier muss angepackt und geholfen werden. „Das Erdbebengebiet hat eine Fläche von Baden-Württemberg und Bayern zusammen, es sind 15 Millionen Menschen betroffen“, erzählt der 37-Jährige.

Noch immer ist in seinen Worten zu hören, wie tief ihn dieses Ereignis berührt. Sein großer Wunsch: neben Hilfspaketen noch mehr für die Menschen in der betroffenen Region zu tun. Und so entstand die Idee eines Benefiz-Fußballspiels. Die erste Idee bestand darin, zwei Auswahlmannschaften aus der Region gegeneinander spielen zu lassen.

KSC signalisierte sofort Unterstützung

Doch Dursun hatte einen Geistesblitz: „Ich lag auf meiner Couch und habe mir so gedacht: Eigentlich wäre es doch eine richtig tolle Sache, wenn uns der KSC zur Seite stehen würde.“ Besondere Kontakte zum Verein hatte er aber nicht. „Wir, also meine Mitorganisatoren und ich, sind alle KSC-Fans – schon von Kindheit an.“

Und so schrieb er einfach eine E-Mail an den Verein. Mit einer Reaktion hatte Dursun nicht gerechnet. Doch ein paar Tage später klingelte plötzlich das Telefon. Burkhard Reich meldete sich aus dem Karlsruher Wildpark – und sagte für ein Spiel zu. „Ich stand zunächst einmal unter Schock“, gibt Dursun lachend zu. „Ich musste das erst einmal sacken lassen für ein paar Minuten. Dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, was man daraus macht.“

Seitdem ist viel passiert. Ein Organisationsteam um Dursun, Mert Coskun, Orhan Dogancay, Mustafa Kilic und Christos Angelis hat einiges auf die Beine gestellt. Am Dienstag (25. April, 18.30 Uhr) kommt es nun zum Aufeinandertreffen zwischen dem Zweitligisten aus Karlsruhe und einer Auswahl türkischstämmiger Fußballer. Dursun ist beeindruckt von so viel Unterstützung – besonders von Seiten des KSC.

Türkische Auswahlmannschaft: Ex-Profis und Amateure aus der Region spielen gemeinsam

Obwohl dieser mitten im Saisonendspurt steckt, wird am Dienstagabend die komplette Profimannschaft nach Bruchsal kommen, um die Benefizveranstaltung zu unterstützen. Auch bei der türkischen Auswahl sind zahlreiche in der Region bekannte Namen dabei. So treten unter anderem der ehemalige Profi Tevfik Altindag, Mete Yüksel (VfB Bretten), Tolga Ulusoy (FC Nöttingen) und Sefa Bulut (FC Bruchsal) gegen den Ball. Gecoacht wird die Auswahl von Fatih Ceylan, ihm assistiert Metin Telle (FC Weiher).

Ceylan, aktuell Trainer von Türkspor Neckarsulm und früher beim 1. CfR Pforzheim, zögerte keinen Moment mit seiner Zusage. „Viele der Jungs, die das Spiel organisieren, kennen mich von früher. Die haben mich dann einfach gefragt.“

Auch ihn hat das Erdbeben tief bewegt: „Das war für uns alle eine schwere Zeit. Jeder hat geholfen, wo er helfen kann. Jetzt hoffen wir, dass mit dem KSC-Spiel noch einmal ordentlich was reinkommt.“ Doch nicht nur bei den beteiligten Sportlern ist die Unterstützung groß. Zahlreiche türkische Vereine helfen bei der Veranstaltung, kümmern sich am Dienstag auch um die Bewirtung vor Ort mit heimischen Spezialitäten.

Viel Hilfsbereitschaft erfuhren die Verantwortlichen zudem von der Stadt und dem 1. FC Bruchsal, auf dessen Gelände am Dienstagabend gekickt wird. Stefan Kuntz, seit September 2021 Trainer der türkischen Nationalmannschaft, sendete ebenso wie sein Co-Trainer Kenan Kocak Grußworte. Sie rufen zum Besuch des Spiels und zu weiteren Spenden auf, um Waisenkinder in der Erdbebenregion zu unterstützen. „Es geht nur gemeinsam. Miteinander statt gegeneinander“, betont Kocak in seiner Videobotschaft.

Dass trotz des ernsten Hintergrunds auch etwas Spaß und Freude am sportlichen Wettbewerb geboten wird, verdeutlicht Coach Ceylan. Er hat aus seiner Sicht einen starken Kader zur Verfügung und verspricht: „Dem KSC wird es nicht leicht gemacht.“