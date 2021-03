Beim KSC herrscht Ebbe im „Königsdrittel“

Dazu geeignet, den Druck auf das Spitzenquartett hoch zu halten, war das nächste torlose Heimspiel für den Karlsruher SC nicht. Torwart Marius Gersbeck fand den beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig kurz vor Schluss zurückgenommenen Foulelfmeter ein Stück weit bezeichnend für die zähe Phase, in der er sich in diesen Märztagen mit dem KSC in der Zweiten Fußball-Bundesliga befindet. „Vor ein paar Wochen hätten wir den wahrscheinlich irgendwie noch bekommen und das Tor gemacht. Dann gewinnst du hier glücklich mit 1:0, bist zufrieden, alles ist wieder toll. Es liegt immer sehr nahe beieinander. Wir nehmen uns das nicht so sehr zu Herzen.“

Nach dem vierten Heimspiel ohne einen eigenen Torerfolg werden die Karlsruher am Freitag beim Tabellenelften SC Paderborn antreten, der an diesem Montag (20.30 Uhr) zuvor noch beim FC St. Pauli gefordert sein wird.

Mit dem einen Punkt, der das Konto der Badener auf 41 Zähler aufstockte, war für Christian Eichner aus dem Duell mit dem Tabellen-15. aus Braunschweig das „Positivste“ erwähnt. „Nach vorne haben wir zu keiner Phase des Spiels einen gewissen Druck aufbauen können, von den ersten drei, vier Minuten abgesehen. Wir hatten keine Drangphase, die ich mir erhofft hatte, wo mal die Bälle reinfliegen, wo wir den Gegner auch mal einschnüren, um ihn zu Fehlern zu zwingen und an seine Situation zu erinnern“, beklagte der KSC-Trainer.