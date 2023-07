Der Countdown läuft: Am Mittwoch wird im Wildpark das neue Stadion offiziell eröffnet. Als Stargast hat der KSC den englischen Top-Club FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp nach Karlsruhe eingeladen.

Der Anfahrtsweg für die Reds ist zu diesem Zeitpunkt kurz: Im Juli weilt der Champions-League-Sieger von 2019 für ein Trainingslager im südbadischen Donaueschingen.

Wer Karten für die erste Partie in der neuen Arena ergattern wollte, musste entweder Dauerkarteninhaber oder KSC-Mitglied sein, stundenlang vor dem Fanshop Schlange stehen oder sich online mit viel Glück durch die Warteschleife klicken.

Es gibt allerdings noch eine weitere Chance, Tickets für den Kick gegen die Reds zu erhalten: beim Gewinnspiel der BNN. Doch wie funktioniert die Verlosung genau, wer kann mitmachen und welche Frist gilt es zu beachten?

Entweder per Telefon oder per SMS. Wer anruft, muss die Nummer 0137/8226656 wählen und seinen Namen, seine vollständige Adresse und eine Telefonnummer hinterlassen. Alternativ kann man eine SMS mit dem Text „bnn 6656“ (mit Leerzeichen dazwischen und ohne An- und Abführungszeichen) an die 82822 schicken. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz beziehungsweise eine SMS kostet jeweils 50 Cent. Durch Anrufe aus anderen Netzen, insbesondere aus dem Mobilfunknetz, können erheblich höhere Kosten entstehen.