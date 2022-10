Traube Tonbach übernimmt Catering in Hospitality-Bereichen des KSC

Der KSC und die Traube Tonbach arbeiten künftig noch enger zusammen. Die Hoteliersfamilie wird sich künftig um das Catering in neuen Hospitality-Bereichen im Wildpark kümmern.

Gemeinsam mit dem bekannten Fünf-Sterne-Superior-Hotel Hotel Traube Tonbach hat der KSC für die neuen Hospitality-Bereiche im Wildpark ein regionales Konzept entwickelt.

Unter dem Motto „Fußball. Kulinarik. Erleben“ können alle Gäste der Blau-Weißen ab Mitte 2023 die eigene Marke „WildparkTaste - Made by Traube Tonbach“ genießen, so der Verein in einer Presseinformation.

„WildparkTaste – Made by Traube Tonbach“ setze in der Westtribüne zukünftig komplett auf regionale und nachhaltige Produkte. Die frische Küche komme so gut wie ohne den Einsatz von Convenience aus, teilte der KSC am Dienstag mit.

KSC-Geschäftführer Becker: Neues Konzept in Fußballdeutschland

„Wir haben bewusst einen regionalen Partner gewählt, um absolut nachhaltig sowie hochwertig arbeiten zu können und schlagen damit gemeinsam einen Weg ein, den es so in Fußballdeutschland noch nicht gibt“, betont .KSC-Geschäftsführer Michael Becker..

Neben dem exklusiven Catering in der neuen Westtribüne bekoche „WildparkTaste“ auch alle Drittveranstaltungen und Events im Wildpark.

Die Vermarktung der neuen Hospitality-Bereiche startet im vierten Quartal dieses Jahres an Bestandskunden und Anfang nächstes Jahr für Neukunden. Zum genauen Ablauf informiere der KSC rechtzeitig separat.

Das Catering der über 25 Kioske im Public-Bereich wird weiterhin vom langjährigen Partner Food Affairs mit seiner Marke Levy Restaurants übernommen. Auch verköstigt Food Affairs die Gäste in den Hospitality-Provisorien bis zur Fertigstellung der neuen Westtribüne, heißt es in der Mitteilung weiter.