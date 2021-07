Im Stile eines Einwechselspielers schnappte sich Christoph Gröner das weiße Trikot mit dem blauen Diagonalstreifen, streifte sich dieses über den Kopf und blickte voller Tatendrang hinauf zur neuen Osttribüne des KSC.

Als Vorstandsvorsitzender des neuen KSC-Hauptsponsors, der CG Elementum AG, kam Gröner am Montagvormittag die Aufgabe zu, das neue Auswärtstrikot des Karlsruher SC zu präsentieren. Glaubt man Gröner, so soll dies, was seine eigene Rolle angeht, kein Fingerzeig sein. Selbst mitmischen will der Unternehmer beim Fußball-Zweitligisten nicht.

Auf jener Tribüne, wo am Montag mehrere Medienvertreter Platz genommen hatten, will Gröner künftig aber schon ab und an auftauchen. Geht es nach dem KSC und dessen Geschäftsführer Michael Becker, sind dann einige Tausend weitere Fans zu Gast im BBBank Wildpark. Der Club hofft auf eine möglichst hohe Zuschauerauslastung – und dies bereits beim ersten Heimspiel am 30. Juli gegen Darmstadt 98.