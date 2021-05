Um 20 nach vier hatte es noch schwer danach ausgesehen, als würde der Wildpark-Rasen rund eine Stunde später zur ersten Kieler Partylocation werden. Mit einer 1:0-Führung waren die Norddeutschen in Karlsruhe in die Pause gegangen und hatten damit zwischenzeitlich den VfL Bochum von der Tabellenspitze verdrängt. Und auch die Fürther Aufholjagd war in den ersten 45 Minuten noch nicht so recht in Gang gekommen. In Paderborn stand es zwischen dem SCP und der Spielvereinigung 2:2.

Und doch endete der Nachmittag auf der Wildpark-Baustelle für Ole Werner nicht mit Freudentänzen, sondern nach dem 2:3 (1:0) beim Karlsruher SC mit einem nüchternen Blick auf das bevorstehende Herzschlag-Finale am kommenden Sonntag.

„Unterm Strich haben wir eine Situation, dass wir am letzten Spieltag ein Heimspiel haben und aktuell auf Platz zwei stehen und insofern noch alles in der eigenen Hand halten“, betonte der Holstein-Trainer bei der Pressekonferenz.