Team habe „große Verantwortung“

„Beste Kapelle“ des KSC soll Holstein Kiel die Aufstiegsparty vermiesen

Den letzten Schritt auf dem Weg in die Bundesliga kann Kiel am Sonntag machen, der KSC hat etwas dagegen. Dass man Holstein bezwingen kann, haben die Karlsruher im Hinspiel bewiesen. Robin Bormuth denkt an dieses besonders gerne zurück.