Ex-Profi Gordon wird U23-Co-Trainer beim Karlsruher SC

Wie der KSC am Freitag mitteilt, sei der 39-Jährige zudem künftig als Individualtrainer tätig, um junge Spieler zu fördern und zu entwickeln.

Der frühere Innenverteidiger und Nationalspieler Jamaikas beendete seine Karriere bei den Badenern nach der vergangenen Saison und arbeitete beim KSC zunächst als Co-Trainer der U16.

U23 des KSC spielt ab der Saison 2024/25 in der Verbandsliga Nordbaden

Ab dem Sommer 2024 wird der KSC wieder eine U23 ins Rennen schicken. Der Badische Fußballverband (bfv) gab grünes Licht, dass eine Mannschaft der Karlsruher ab der Saison 2024/25 in der Verbandsliga Nordbaden mitmischen darf.

Für die Spieler im Übergangsbereich aus der Akademie in den Männerfußball sei die Wiedereinführung der U23 ein „sehr wichtiger Baustein“, erklärte Michael Bischof, der neue Bereichsleiter für Entwicklung, Scouting und Analyse.

Die Verbandsliga soll dabei keinesfalls das letzte Wort sein. „Die Spiel- und Wettkampfpraxis auf einem höchstmöglichen Niveau im Herrenfußball ist in diesem Alter mit das Wichtigste in der Spielerentwicklung, weshalb wir auch den Aufstieg in die Oberliga als kurzfristiges und den Aufstieg in die Regionalliga als langfristiges Ziel anvisieren“, betont Bischof.