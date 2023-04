Am 27. Spieltag der 2. Liga muss der KSC beim 1. FC Nürnberg antreten. Anpfiff ist um 13 Uhr. Unser Kollege berichtet live über das Spiel.

Steckt dem 1. FC Nürnberg noch der Pokal in den Knochen? Und ergibt sich dem KSC in seinem Auswärtsspiel bei den Franken dadurch einen Frische-Vorteil?

Die Fragen klären sich am Samstag ab 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion, wo der Tabellenachte aus Karlsruhe seinen Zählerstand auf 38 ausbauen möchte. Den größeren Druck haben die Gastgeber, die im Abstiegskampf als Rang-13. längst noch nicht aus dem Gröbsten heraus sind.

Pokalmüdigkeit bei KSC-Gegner Nürnberg?

„Das wird aber ein Stück weit auch am Auftritt meiner Mannschaft liegen“, sagte KSC-Cheftrainer Christian Eichner am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz über eine mögliche Nürnberger Pokal-Müdigkeit. Von seiner Mannschaft erwartet Eichner, „dass sie gierig ist und eine gute Schärfe in den Zweikämpfen mitbringt.“

Das Hinspiel im Wildparkstadion hatte der KSC nach Toren von Fabian Schleusener, Philip Heise und Marvin Wanitzek mit 3:0 gewonnen.

Von 12.30 Uhr an berichtet Christian Rapp live über das Spiel des KSC in Nürnberg.