Es hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, nun ist es gewiss: Lars Stindl wird nach dieser Saison seine Karriere als Fußballprofi beenden. Wie Zweitligist Karlsruher SC am Donnerstagmittag mitteilte, hängt der 35-Jährige seine Fußballschuhe im Sommer an den Nagel.

Stindl war erst vor Saisonbeginn zu seinem Jugendclub nach Karlsruhe zurückgekehrt, nachdem er zuvor bei Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach zum Top-Spieler gereift war.

„Es war eine unglaublich schöne und intensive Zeit, mit vielen Höhen aber auch einigen nicht ganz einfachen Momenten. Für mich ist im letzten Sommer ein Traum in Erfüllung gegangen, zu meinem Heimatverein zurückgekehrt zu sein, im neuen Wildpark zu spielen und dort das erste Tor erzielt zu haben“, wird Stindl in der Mitteilung zitiert.

Wadenprobleme setzen Stindl nach wie vor außer Gefecht

Sein Trainer Christian Eichner sagte demnach: „Für uns als Trainerteam war es ein großes Geschenk, mit einem Spieler wie Lars mit dieser herausragenden Qualität zusammenarbeiten zu dürfen.“

Sein bis dato letztes Spiel für den KSC bestritt Stindl im Dezember 2023 gegen Elversberg (3:2). Anschließend setzten ihn hartnäckige Probleme mit der Wader außer Gefecht, unter denen er noch immer leidet.

„Ich werde in den nächsten Wochen weiterhin alles tun, um nochmals für den KSC auf dem Platz zu stehen“, erklärte Stindl nun. Nach dem Spiel beim FC Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hat der KSC in dieser Saison noch sieben Partien vor der Brust. Am letzten Spieltag sind die Karlsruher am 19. Mai in Elversberg gefordert.