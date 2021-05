Hofmann ist für Gespräche mit dem KSC und nach allen Seiten offen - Jensen als Zugang bestätigt

Mittelfeldspieler Leon Jensen ist beim Karlsruher SC der erste Zugang für die neue Saison. Die Gerüchteküche rund um Stürmer Philipp Hofmann brodelt in der Zwischenzeit weiter...

Philipp Hofmann merkt die entscheidenden Sätze zu den mit Spannung zu erwartenden Wochen gegen Ende des Telefonats mit den Badischen Neuesten Nachrichten an. „Ich bin für alles offen und kann mir alles vorstellen. Man muss nur auf mich zukommen, mir etwas anbieten“, sagt der Mittelstürmer des Karlsruher SC am Dienstagnachmittag zwischen den Einheiten im Quarantäne-Trainingslager der Mannschaft in der Sportschule Schöneck.

Am Nachmittag bestätigte der Verein den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler Leon Jensen vom FSV Zwickau als ersten Zugang für die kommende Spielzeit. Der gebürtige Mannheimer kommt ablösefrei vom Drittligisten und hatte seinen Vertrag bei den Badenern mit Laufdauer bis 2023 nach BNN-Informationen bereits vor einigen Monaten unterschrieben.

Stürmer Hofmann, der 13 Treffer aus dieser Zweitligasaison mitnehmen wird, zeigt sich im Gespräch mit dem Verlauf der Runde zufrieden. „Ich wollte die Saison vom letzten Jahr bestätigen. Das ist mir auch gut gelungen. Mich hat es gefreut, das die Mannschaft auch spielerisch einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat und dass auch viele andere Tore gemacht haben“, sagt Hofmann.