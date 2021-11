Nach 1:1 gegen HSV

Was KSC-Trainer Eichner an HSV-Coach Walter wirklich zur Weißglut brachte

In der ersten Halbzeit des Zweitligaspiels des Karlsruher SC gegen den Hamburger SV ging es an der Seitenlinie einmal sehr heftig zu: Christian Eichner stürmte auf seinen Hamburger Kollegen Tim Walter zu. Was passiert war, hatte mit einem anderen Ex-Karlsruher zu tun.