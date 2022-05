Transfer perfekt: KSC verpflichtet Innenverteidiger Franke als Bormuth-Nachfolger

Der KSC hat für die kommende Saison einen Ersatz für Robin Bormuth. Der Wechsel von Innenverteidiger Marcel Franke zum badischen Fußball-Zweitligisten, der sich in den vergangenen Tagen wie berichtet angebahnt hatte, ist perfekt.

Wie der KSC am Dienstagmorgen mitteilte, erhält Franke im Wildpark einen Vertrag bis 2025. Der Kontrakt des 29-Jährigen bei Hannover 96 läuft in diesem Sommer aus. Bormuth wird in der kommenden Runde für den SC Paderborn spielen, weshalb der KSC zum Handeln gezwungen war.

„Marcel Franke ist genau der Typ Innenverteidiger, der die entstandene Lücke in unserer Defensive mit viel Körperlichkeit und Erfahrung füllen kann“, erklärte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer.

Marcel Franke von Hannover 96 ist zweiter Neuzugang beim KSC nach Kelvin Arase

„Ich habe große Lust auf die Aufgabe beim KSC. Der Club ist mittlerweile wieder ein etablierter Zweitligist, seine Entwicklung und Vision hat mich überzeugt“, wird Franke in der KSC-Mitteilung zitiert. Beim Gastspiel des KSC in Hannover am vergangenen Freitag (0:2) hatte er verletzungsbedingt gefehlt.

Der gebürtige Dresdener spielte seit Sommer 2019 in Hannover und war dort zuletzt sogar Mannschaftskapitän. Zuvor war Franke unter anderem für die Spvgg Greuther Fürth, Darmstadt 98 und Dynamo Dresden aufgelaufen. Auch bei den Engländern von Norwich City stand er schon unter Vertrag. Ausgebildet wurde der Innenverteidiger bei Dynamo Dresden.

Bereits Ende März war bekannt geworden, dass Offensivspieler Kelvin Arase von Rapid Wien nach Karlsruhe wechselt.