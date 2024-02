Derby Kaiserslautern gegen KSC: Das müssen Fans wissen

Es ist die Premiere auf dem Betze für den neuen Cheftrainer Friedhelm Funkel . „Man freut sich immer darauf, wenn man das erste Heimspiel als neuer Trainer machen darf. Ich hoffe, dass die Atmosphäre der Mannschaft genug Schwung geben wird, um mein Heimdebüt erfolgreich zu gestalten“, sagt der 70-Jährige. „Das muss Spaß machen, Fußball zu spielen. Da will man manchmal am liebsten noch selbst auflaufen.“ Zudem wird es vor dem Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion eine Schweigeminute für den in der Nacht auf Dienstag überraschend gestorbenen ehemaligen FCK-Spieler Andreas Brehme geben . Die Lautern-Spieler laufen mit Trauerflor auf.