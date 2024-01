Wie die Badischen Neuesten Nachrichten auf die Änderung des Mediennutzungsverhaltens in den vergangenen Jahren reagieren und ihre journalistischen Inhalte über verschiedene Kanäle ausspielen.

In eigener Sache

Die Entwicklung des Internets und die Produkteinführung des iPhones sind zwei wesentliche Bausteine, die das Mediennutzungsverhalten der Menschen weltweit radikal verändert haben. Waren vor 30 Jahren die Zeitung, das Radio und das analoge Fernsehen die einzigen Informationsquellen, ist die Konkurrenz inzwischen riesengroß. Streamingdienste wie Netflix oder Disney+, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und viele, viele mehr ringen um die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Produktportfolio erweitert

Das hat zum einen die Arbeitsweise der Journalisten bei den Badischen Neuesten Nachrichten, der Nummer eins für regionale News aus Mittelbaden, aber auch die Ausspielung der Beiträge verändert. So wurde das Produktportfolio der BNN in den vergangenen Jahren konsequent erweitert: Neben der gedruckten Zeitung gibt es hochwertige journalistische Inhalte aus der Region im E-Paper, das die Kunden bequem auf dem Tablet oder am Computer lesen können, oder im Internet mit BNN+ unter www.bnn.de. Zahlreiche Newsletter zu den unterschiedlichsten Themen – von Lokalsport, über die Gastronomieszene bis hin zum Wohnen – ergänzen das Angebot.

Unkomplizierte Informationen

Wer zudem schnell und unkompliziert über das Wichtigste aus der Region informiert sein möchte, nutzt – wie über 56.000 Menschen auch – den Instagram-Kanal der Badischen Neuesten Nachrichten. Seit Kurzem wird dieser durch die beiden neuen WhatsApp-Kanäle der Badischen Neuesten Nachrichten ergänzt. Knapp 50 Millionen Deutsche haben den Messengerdienst des amerikanischen Technologiekonzerns Meta, zudem auch die beiden sozialen Netzwerke Facebook und Instagram gehören, auf ihrem Smartphone installiert und kommunizieren mit Freunden und Familie.

Täglich die wichtigsten Neuigkeiten

Jetzt können sich die auch bei den BNN zum einen mindestens einmal täglich über die wichtigsten Nachrichten und „Breaking News“ aus der Region informieren. Im zweiten WhatsApp-Kanal der Badischen Neuesten Nachrichten stehen die Fußballer des Karlsruher SC im Mittelpunkt. Alle sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Club können Sie hier verfolgen und sich informieren lassen, wenn es Neues aus dem Kult-Fußballclub der Region gibt.

BNN auf WhatsApp

Das Abonnieren der beiden Kanäle, die kostenlos sind, ist kinderleicht: Öffnen Sie WhatsApp auf Ihrem Smartphone, gehen Sie auf den Reiter „Aktuelles“ über oder unter Ihren Chat-Nachrichten (rechts bei Android, links bei Apple). Gehen Sie bei „Kanäle“ auf das „+“-Symbol und anschließend auf „Kanäle suchen“, geben Sie rechts oben in der Suchmaske „BNN“ ein und wählen Sie „BNN“ oder „BNN | KSC“ aus. Tippen Sie danach auf den gewünschten Kanal und anschließend rechts oben auf „Abonnieren“. Wichtig dabei: Sie brauchen die neuste Version von WhatsApp auf Ihrem Handy. Und dann gilt: viel Spaß mit den BNN auf WhatsApp.