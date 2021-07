KSC reist mit echten Auswärtsgefühlen nach Rostock

Nach einer abschließenden Einheit im Wildpark machte sich die Mannschaft des Karlsruher SC am Freitagnachmittag auf dem Weg zum Flughafen nach Mannheim. Von dort aus startete der KSC in die erste Auswärtsmission der neuen Saison.

Der Erwartung nach wird am Samstag (13.30 Uhr) im Rostocker Ostseestadion „Mentalität“ auf „Mentalität“ treffen. Erinnerte Christian Eichner beim Karlsruher SC vor dem ersten Saisonspiel beim Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa an eine der Grundzutaten für die sorgenfrei bewältigte vergangene Saison, so betonte auch dessen Kollege Jens Härtel den kollektiven Willen als Erfordernis.

„Wenn wir die Mentalität verlieren, wird es ganz schwierig für uns. Das ist ein Pfund, das wir unbedingt hochhalten müssen. Wir haben die physischen Voraussetzungen, um zu marschieren und werden sicher den einen oder anderen Kilometer mehr abspulen als der Gegner. Dafür müssen wir bereit sein“, erklärte Härtel vor dem Treffen, das Eichner als „kompliziert“ erwartet.

„Der Wahnsinn dieser Liga ist zurück“, sagte er schon am Donnerstag während der Pressekonferenz. Mit allem Respekt. Denn alles sei darin möglich.