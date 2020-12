Punktepolster soll weiter wachsen

Überflieger des KSC sind nach Siegesserie um Bodenhaftung bemüht

Der KSC ist nach dem vierten Sieg in Folge auf Platz fünf der zweiten Liga geklettert. Ziel bleibt dennoch der Ligaverbleib. Doch die Euphorie will man mitnehmen in den kniffligen Jahresendspurt.