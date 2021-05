Hand ist nicht gleich Hand. Das galt in Fürth auch nach gut 70 Minuten, als der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Gastgeber zurücknahm. Es war nicht die einzige Szene, in der der KSC Glück hatte. Mit dem 2:2 können die Protagonisten deshalb gut leben.

Eine knappe Viertelstunde nach dem Schlusspfiff sollte Christoph Kobald erklären, wie das denn genau war in jener 72. Minute. Der Innenverteidiger des Karlsruher SC begann seine Ausführungen mit der generellen Feststellung, dass das heutzutage eine „schwierige Situation“ sei, die Sache mit dem Handspiel.

Kobald weiß, wovon er spricht. In der Hinrunde hatte ein von ihm verursachter Handelfmeter in der Nachspielzeit seinem Team gegen Darmstadt 98 einen Zähler gekostet. In Fürth drohte dem Österreicher und seinen Kollegen das gleiche Schicksal.

Denn Schiedsrichter Robert Schröder hatte zunächst auf den Punkt gezeigt – zum zweiten Mal innerhalb von drei Minuten – und der Spvgg Greuther Fürth vermeintlich die große Chance auf den Siegtreffer eröffnet.