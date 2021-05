In der Vorsaison schaffte der KSC in Fürth auf der letzten Rille noch den Klassenverbleib. Mut für das Wiedersehen am Samstag macht den Karlsruhern aber auch ein anderes Duell aus der jüngeren Vergangenheit.

Natürlich hat Christian Eichner den 28. Juni 2020 nicht vergessen. Die Bilder jenes denkwürdigen Tages in Fürth sind dem Trainer des Karlsruher SC noch heute präsent. Das weiße Hemd, das nach einem Regenguss an seinem Oberkörper klebt. Die Meldungen von den Zwischenständen auf den anderen Plätzen. Der eigene Fehlstart mit einem Gegentor nach wenigen Sekunden.

Am liebsten denkt er aber an jenen Moment wenige Minuten nach dem Schlusspfiff zurück, als klar war, dass der KSC ein weiteres Jahr in der Zweiten Liga zubringen darf. „Das war sicher ein Moment, für den wir Fußball spielen und warum wir diese Sportart so sehr lieben, weil alles so nah beieinander lag mit einem tollen Ende für uns“, sagte Eichner am Freitag bei der Presserunde vor dem Wiedersehen mit der Spvgg Greuther Fürth.

Gut zehn Monate sind vergangen, seit die Karlsruher durch ihren 2:1-Sieg im Sportpark Ronhof auf dramatische Weise den Klassenverbleib sicherten. Die Vorzeichen für das Duell an diesem Samstag (13 Uhr) sind andere. Eichners Team hat sich frühzeitig aller Sorgen entledigt, dagegen steht diesmal für die Fürther die künftige Ligazugehörigkeit auf dem Spiel.