KSC-Juwel Calhanoglu auf dem Sprung: Shisha, Messi und Millionen

Hakan Calhanoglu ist der Spieler, dessen Transfer der lukrativste in der Vereinsgeschichte des Karlsruher SC war. Der kesse Deutsch-Türke hat seinen Aufstieg früh schon kommen sehen.

Hakan Calhanoglu und sein Kumpel Danny Blum sitzen auf einer Terrasse eines Cafés gleich am Ortseingang von Belek. Die Fußballer des Karlsruher SC nuckeln an Shishas, dazu trinken sie Schwarztee. Am freien Nachmittag im Trainingslager genießen es die beiden, sich von den Sonnenstrahlen und vom süßlichen Tabakduft einlullen zu lassen.

Es ist Januar 2013. Daheim in Karlsruhe, wo die Leute gerade frieren, trägt Calhanoglu in der Mannschaftskabine gelegentlich ein deutsches Nationaltrikot auf. Dann kokettiert der Mannheimer mit seiner Unentschlossenheit, die seine doppelte Staatsbürgerschaft erklärt.

Doch nun, da er mit Blum im Heimatland seiner Eltern Wasserpfeife raucht, steht seine Wahl fest: Sieben Monate später wird er sein erstes A-Länderspiel für die Türkei machen. Ausgemachte Sache ist auch sein Abgang zum HSV. Davor will er den KSC in die Zweite Liga zurückschießen.