KSC-Kapitän Gondorf fordert gegen Paderborn mehr Ruhe und „kluge Entscheidungen“

Inklusive des Saisonfinales in Heidenheim, das für den 23. Mai vorgesehen ist, hält das Restprogramm in Liga zwei für den Karlsruher SC noch neun Aufgaben bereit. In seiner Zielsetzung versucht der Tabellenfünfte weiter „ambitioniert, aber nicht unrealistisch“ zu sein, wie Trainer Christian Eichner am Donnerstag betonte.

Die Einschätzung, die Eichners Kollege Steffen Baumgart wenige Stunden zuvor hinsichtlich der möglichen Karlsruher Ambitionen geäußert hatte, war deutlich konkreter gewesen.

