In kleinen Kreis kickte Robin Bormuth nach der Übungseinheit am Mittwochnachmittag noch eine Weile mit einigen Mitspielern, die es gerade leichter haben als er. Für den Fußballprofi des Karlsruher SC geht es vor allem darum, bei der Berufsausübung das Fremdkörpergefühl in seinem Gesicht zu tolerieren und sich auf das eingeschränkte Sichtfeld einzustellen.

Passen. Laufen. Schießen. Alles ist da anders. Bormuth ergeht es wie anfangs Klaus Gjasula, den Maskenmann vom SV Darmstadt 98, der sich, wie er beim Spiel in Sandhausen, einmal das Jochbein gebrochen hatte und bis vor wenigen Wochen noch bekannt martialisch daherkommt.

Die Maske, die Bormuth nach der vorsichtigen Spielerei mit Ball abgezogen hat und nun in seinen Händen wiegt, ist für den zur Geduld gezwungenen Abwehrspieler auch am zweiten Trage-Tag noch sehr gewöhnungsbedürftig. „Man merkt den Apparat halt. Früher oder später wird man sich schon daran gewöhnen, hoffe ich. Gut ist, dass erst mal Länderspielpause ist“, meint Bormuth, der noch nicht abzuschätzen weiß, ob er im ersten Spiel danach schon wieder ins Team zurückkehren kann.