Der Saisonstart rückt für den KSC näher. Mikkel Kaufmann wird vor dem Auftakt in Paderborn voraussichtlich keine weitere Spielpraxis mehr erhalten. Der neue Stürmer muss erst einmal kürzertreten.

Mitgliederversammlung am Donnerstag

Nach zweitägiger Trainingspause starten die Profis des Karlsruher SC am Donnerstag in den Endspurt der Vorbereitung. Neuzugang Mikkel Kaufmann wird die Doppeleinheit allerdings verpassen.

Nach Angaben von Trainer Christian Eichner hat sich der Däne im Spiel gegen Werder Bremen (1:2) am vergangenen Sonntag kleinere Zerrungen in den Adduktoren zugezogen. Kaufmann hatte im letzten Test des Trainingslagers in Österreich nur knapp 15 Minuten mitgewirkt, ehe er angeschlagen runter musste.

Eichner geht davon aus, dass der aus Kopenhagen ausgeliehene Stürmer die Generalprobe gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr) im heimischen Grenke-Stadion verpassen wird und erst am Dienstag zu Beginn der finalen Trainingswoche wieder zur Mannschaft stoßen wird.

Am Sonntag darauf beginnt für die Karlsruher beim SC Paderborn die neue Zweitliga-Saison. In dieser soll Kaufmann zusammen mit dem weiteren Neuzugang Simone Rapp und Fabian Schleusener den Abgang von Top-Torjäger Philipp Hofmann kompensieren.

KSC bestreitet letzten Test gegen Saarbrücken über dreimal 45 Minuten

Da Kaufmann, der Ende Mai mit dem Hamburger SV noch in der Relegation gespielt hatte, erst zehn Tage nach dem offiziellen Trainingsauftakt zum KSC gewechselt war, hatte er in Sachen fußballspezifischer Fitness noch Nachholbedarf.

Um Kaufmanns neuen Kollegen vor dem Saisonstart möglichst viel Spielpraxis zu gewähren, hat Eichner mit seinem Saarbrücker Gegenüber Uwe Koschinat für den Test am Samstag eine Spielzeit von dreimal 45 Minuten vereinbart.

Jetzt den KSC-Newsletter abonnieren Näher dran: Aktuelle Berichterstattung und exklusive Hintergrund-Infos zum KSC - das liefert die BNN-Sportredaktion im neuen kostenlosen Newsletter „Nur der KSC“ jede Woche direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden

Ein Termin von noch unbekannter Dauer steht beim KSC derweil am Donnerstagabend an. Ab 18 Uhr sind die Stimmberechtigten unter den rund 11.500 Beitragszahlern bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung dazu aufgerufen, über eine Satzungsänderung abzustimmen.

KSC-Mitglieder stimmen über Wahlrecht ab 16 und mögliche Direktwahl in den Beirat ab

Diese hätte im Wesentlichen eine schlankere Gremienstruktur zur Folge und würde das Wahlrecht ab 16 festschreiben.

Außerdem sieht die neue Satzung vor, dass die Mitglieder das Duo, das an der Seite des Präsidenten-Trios im Beirat der KSC GmbH & Co. KGaA sitzt, künftig direkt wählen. Die virtuell abgehaltene Versammlung wird aus dem Presseraum des KSC übertragen.