KSC-Torjäger Hofmann schließt Abgang zum Hamburger SV aus

KSC-Stürmer Philipp Hofmann hat offenbar Gründe, den Hamburger SV als Wechselkandidaten für sich auszuschließen. Das eine ist, dass es zwischen den Clubs zuletzt keinen Kontakt mehr gab. Ein weiterer Grund ist wohl die Trainersituation in Hamburg.

Absage an HSV

Philipp Hofmann hat einen Wechsel vom Karlsruher SC zum Hamburger SV ausgeschlossen. Nach dem Trainingsauftakt am Sonntag in Karlsruhe sagte der 13-malige Torschütze der vergangenen Saison gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten: „Wenn ich wechsle, dann nur eine Liga höher. Innerhalb der Liga macht das für mich keinen Sinn. Hier haben wir einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft.“

Diese Überlegung hatte den Stürmer vor zehn Monaten noch nicht geleitet, als er unbedingt noch kurzfristig an die Elbe hatte wechseln wollen. Kurz vor dem Saisonstart war der Transfer seinerzeit daran gescheitert, dass sich beide Seiten nicht über die Ablöse hatten einigen können.

Der KSC hatte im September angeblich eine Summe von um die drei Millionen Euro aufgerufen. Diesmal soll die Verhandlungsbasis bei um die zwei Millionen Euro liegen, da Hofmann im Wildpark nur noch einen Vertrag mit einjähriger Restlaufdauer besitzt.