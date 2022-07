KSC zurück auf dem Platz: Kaufmann joggt, Choi hat weiter Rücken

Daniel Gordon weiß, wie der Hase läuft. Der 37-Jährige bringt nicht nur die Erfahrung von über 200 Zweitliga-Spielen mit, sondern auch das Wissen, wie sie sich so anfühlen, diese harten Wochen vor dem Saisonstart.

„So eine Vorbereitung ist nie wirklich sexy“, sagt Gordon, der es zu schätzen weiß, dass das KSC-Trainerteam um Christian Eichner den Ball vor dem Rundenstart nicht links liegen lässt. „Es war aber auch die eine oder andere Schweineeinheit dabei, wie es bei jedem Trainer der Fall ist“, ergänzte Gordon. Die erste von zwei Einheiten am Donnerstag lag da bereits hinter ihm.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager und den darauffolgenden zwei freien Tagen standen am Vormittag Spielformen mit Ball im Vordergrund, an denen auch Kyoung-Rok Choi teilnahm.

Choi für KSC-Test gegen Saarbrücken kein Thema

Der Südkoreaner habe aber noch immer Rückenbeschwerden und sei somit für einen Einsatz am Samstag kein Thema, erklärte Coach Eichner im Anschluss.

Dann werden die Profis des Karlsruher SC im Grenke-Stadion ihre Generalprobe für den Saisonstart bestreiten, Gegner ist ab 14 Uhr der Drittligist 1. FC Saarbrücken.

Um mit Blick auf die Auftakt-Begegnung am 17. Juli beim SC Paderborn kein Risiko einzugehen, wird sehr wahrscheinlich auch Mikkel Kaufmann den Test am Samstag verpassen. Der dänische Neuzugang, der sich mit Adduktorenproblemen herumschlägt, absolvierte am Donnerstagvormittag nur eine Laufrunde.

Leon Jensen, der für Spieleinsätze vorerst noch nicht infrage kommt, mischte dagegen auf dem Platz munter mit, während Sebastian Jung immerhin schon Teile der Einheit mit dem Team bestritt.

Ich bin froh, dass ich auch diese Vorbereitung heile durchziehen konnte. KSC-Routinier Daniel Gordon

Gordon versicherte hinterher bereits heiß zu sein auf den Rundenstart und schätzte, die Mannschaft stehe aktuell bei 90 Prozent.

„Ich bin froh, dass ich auch diese Vorbereitung heile durchziehen konnte“, meinte der Routinier noch, ehe er sich in die Mittagspause verabschiedete. Die nächste Einheit am Nachmittag war da schon nicht mehr weit.