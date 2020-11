Der gebürtige Augsburger Marco Thiede wurde am Donnerstag in seiner Geburtsstadt geschont. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte Pause, als seine Mitspieler 1:4 in einem Testspiel bei seinem Ausbildungsverein unterlagen. Thiede bestritt alle acht Pflichtspiele dieser Saison für den Karlsruher SC. Beim 3:0 gegen den FC St. Pauli hatte der Rechtsverteidiger seine Mannschaft früh auf die Siegerstraße geführt.

Thiede arbeitet und lebt für den Fußball, und das im vierten Jahr bei den Karlsruhern. Mit dem Flachs in der Kabine kommt er bestens klar, wie er BNN-Sportchef René Dankert im Interview versicherte.