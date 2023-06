Tag der Rückkehr

Balljunge kehrt als Ballstratege zurück: Stindl braucht beim KSC die Binde nicht

Der Samstag ist Lars-Stindl-Tag beim Karlsruher SC. Zum Testspiel in Staufenberg wird der Rückkehrer am Nachmittag zum ersten Mal mit dem badischen Fußball-Zweitligisten unterwegs sein. Was für eine kitschige Fußball-Geschichte das doch ist.