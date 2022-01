Seit 1997 hat es der KSC nur viermal das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Am Dienstag, 18. Januar 2022, ist es nach der langen Durststrecke wieder soweit. Der KSC spielt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen 1860 München. Anpfiff des Pokal-Auswärtsspiels ist um 18.30 Uhr im Stadion an der Grünwalderstraße.

Auf dem Weg ins Achtelfinale hatte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner bereits die Sportfreunde Lotte (4:1) und zuletzt Bayer Leverkusen (2:1) aus dem DFB-Pokal geschmissen. Nun lautet das klare Ziel Viertelfinale, so der KSC-Trainer in einer Pressekonferenz am Montag. Das würde dem KSC eine garantierte Einnahme von knapp über einer Million Euro in die Kassen spülen.

Wie sich die Karlsruher im Duell mit der Mannschaft von 1860 München schlagen, können Sie hier im Live-Ticker Mit- und Nachlesen.