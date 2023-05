Live-Ticker: KSC empfängt zum Südwest-Derby Kaiserslautern

Derby-Zeit im Wildpark: Am Sonntag, 21. Mai, haben die Badener den 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Nicht nur für die Fans, die zuletzt im Februar 2019 ein Südwest-Derby in Karlsruhe erleben durften, ist die Begegnung eine besondere. Lauterns Trainer Dirk Schuster machte am Freitag keinen Hehl daraus, dass das Duell am Sonntag kein business as usual für ihn darstellt.

Der heute 55-Jährige kickte einst von 1991 bis 1997 für den KSC und hat noch immer seinen Hauptwohnsitz in der Fächerstadt. „Das Thema in Karlsruhe ist ja: Wir wollen den FCK noch tabellarisch überholen. Da wollen wir am Sonntag alles dafür tun, dass sie das nicht schaffen“, sagte Schuster.

Gewinnt der KSC mit mindestens zwei Treffern Vorsprung, würde er in der Zweitliga-Tabelle an den Pfälzern vorbeiziehen und könnte sich im Saisonfinale in einer Woche beim FC St. Pauli noch Platz sieben im Abschluss-Klassement sichern.

Vor dem letzten Heimspiel der Saison wird der KSC traditionell Spieler verabschieden, die künftig nicht mehr im blau-weißen Dress auflaufen werden. Zu diesen gehört Lucas Cueto, für den das Kapitel Karlsruhe in diesem Sommer zu Ende geht.

Ein Abschiedsgeschenk ist auch für Daniel Gordon reserviert, der seine Kickschuhe nach der Saison bekanntlich an den Nagel hängen wird. Der 38-Jährige darf sich Hoffnungen machen, ein letztes Mal im Wildpark auf dem Platz zu stehen – zumindest für ein paar Minuten. Definitiv nicht dabei ist Leon Jensen. Der Mittelfeldspieler fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre.

Matthias Buschert tickert von 13.30 Uhr an das Spiel des KSC gegen Kaiserslautern.