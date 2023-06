In der ersten Phase des Vorverkaufs sichern sich viele KSC-Dauerkarteninhaber direkt ihren Sitzplatz für das Liverpool-Spiel. Es sollen aber Karten übrig bleiben.

In den ersten Stunden haben sich schon zahlreiche Dauerkarteninhaber mit je einem Ticket für das Spiel des KSC gegen den FC Liverpool versorgt. Sie können sich in der ersten Phase bevorzugt Karten sichern. Der englische Spitzenclub um Coach Jürgen Klopp kommt am 19. Juli zur offiziellen Eröffnung des neuen BBBank Wildparks nach Karlsruhe.

In der digitalen Warteschlange des KSC-Ticketshops reihten sich am Vormittag laut Webseite teils mehrere Tausend Menschen ein. Wie viele Tickets bereits über die Theke gegangen sind, konnte KSC-Pressesprecher Michael Wolf auf Nachfrage nicht sagen.

Bis 5. Juli dürfen nur die 11.000 Dauerkarteninhaber des KSC Tickets kaufen

Die rund 11.000 Dauerkarteninhaber haben bis zum 5. Juli um 10 Uhr exklusiv die Möglichkeit, online ihren eigenen Platz zu buchen. Im Fanshop am Rondellplatz verkauft der Verein am 3. und 4. Juli zwischen 11 und 18 Uhr Karten an Jahreskarten-Besitzer.

In der zweiten Phase kommen Vereinsmitglieder an die Reihe. Sie haben vom 5. Juli, 12 Uhr, bis zum 10. Juli um 9 Uhr die Chance, bis zu zwei Karten für das Liverpool-Spiel zu kaufen.

„Es werden auf jeden Fall Karten für den freien Verkauf ab dem 10. Juli übrig bleiben“, kündigt Wolf an. Rund zehn Prozent der Tickets sind zu diesem Zeitpunkt vermutlich übrig, heißt es auf der Webseite des KSC.

Karten fürs Liverpool-Spiel kosten Vollzahler zwischen 16 und 50 Euro

Der Verein geht von einer Nachfrage aus, mit der sich das neue Stadion zwei- bis dreimal füllen ließe. Die Tickets kosten für Dauerkarteninhaber und Mitglieder zwischen 16 Euro für einen Stehplatz auf der Süd- und 38 für einen Sitzplatz auf der Osttribüne. Im freien Verkauf werden für Vollzahler zwischen 19,20 und 49,40 Euro pro Ticket fällig.