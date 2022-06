Test im Grenke-Stadion

Kauczinski freut sich mit Wehen auf ein Heimspiel beim KSC

Der Name von Markus Kauczinski ist beim Karlsruher SC eng mit einer stabilen sportlichen Phase nach der Rückkehr aus der Dritten Liga verbunden geblieben. Nach Stationen in Ingolstadt, St. Pauli und Dresden ist er nun beim SV Wehen Wiesbaden. Am Mittwoch prüft seine Mannschaft die des KSC.