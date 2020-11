Schieber-Rufe nach 3:4

Nicht ganz leiser Abschied von der KSC-Haupttribüne

Die Abrissarbeiten an der 1993 eingeweihten Haupttribüne des Wildparkstadions sollen zum Monatswechsel beginnen. Werden die Zeitpläne eingehalten, war die Tribüne am Sonntagnachmittag beim 3:4 des KSC gegen Darmstadt letztmals in Teilbetrieb.