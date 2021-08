Kahns KSC-Connection in der Bayern-Kabine

Oliver Kahns lange Geschichte beim FC Bayern begann einmal mit einer Karlsruher Connection in der Münchner Mannschaftskabine. Der heutige Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters brachte aus seiner Heimatstadt Karlsruhe den Ehrgeiz und einen staubtrockenen Humor mit an die Isar.

Sogar Taxifahrer, die Uli Hoeneß am Hauptbahnhof aufnahmen und zur Wohnung von KSC-Profis chauffierten, machten Meldung beim Verein.

Die Warnung: Achtung, der Aufkäufer der Bayern ist wieder in der Stadt. Ja: Hoeneß war oft in Karlsruhe. Nicht jedes Mal saß er gleich im Wohnzimmer des KSC-Präsidenten in Neureut.

Wen er wollte, bekam Hoeneß sowieso. 1990 Michael Sternkopf. 1991 Oliver Kreuzer. 1992 Mehmet Scholl. 1994 Oliver Kahn. Alle zog es zu den Titelsammlern.