BNN-Interview

KSC-Stürmer Budu Zivzivadze ist noch nicht bei 100 Prozent und will für seine Karriere kämpfen

Budu Zivzivadze fehlte beim 1:1 in Magdeburg noch im Kader des KSC. Ab Dienstag wird er mit der Mannschaft weiter an seiner Verfassung arbeiten. Er will für seine Karriere kämpfen, kündigte er im BNN-Interview an.