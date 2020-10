Torflaute beendet: KSC feiert gegen Sandhausen ersten Saisonsieg

In den ersten vier Pflichtspielen herrschte beim KSC in der Offensive Flaute, gegen Sandhausen platzte nun endlich der Knoten – und wie. Der erste Saisonsieg hätte sogar noch deutlich höher ausfallen können.

Der Knoten ist geplatzt: Nach vier verlorenen Pflichtspielen ohne eigenen Torerfolg zum Saisonstart hat sich der Karlsruher SC gegen den SV Sandhausen den Frust von der Seele geschossen. Der Fußball-Zweitligist entschied das badische Duell im heimischen Wildpark verdient mit 3:0 (2:0).

Cheftrainer Christian Eichner hatte im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Regensburg vor zwei Wochen die KSC-Startelf auf zwei Positionen verändert. Anstelle von Benjamin Goller kam Marco Djuricin über die rechte Außenbahn und für Dauerbrenner Marvin Wanitzek, der sich zu Beginn der zweiwöchigen Länderspielpause einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte und nun zunächst auf der Bank saß, begann Kyoung-Rok Choi. Der Südkoreaner nahm in einem 4-2-3-1 die zentrale Position hinter der einzigen Spitze Philipp Hofmann ein.

Choi und Djuricin mit Übersicht, Hofmann mit Torriecher

Und Hofmann, der nach dem Wechseltheater um seine Person gegen Regensburg einen Strafstoß verschossen hatte, beendete nach nicht einmal drei Spielminuten die Karlsruher Torflaute. Die beiden Neuen in der KSC-Anfangsformation hatten daran maßgeblichen Anteil. Lukas Fröde spielte einen langen Ball auf Choi, der auf der Außenbahn Djuricin mitnahm. Und der Österreicher fand mit einer flachen Hereingabe Hofmann, der aus kurzer Distanz vollstreckte.

Dem KSC tat die Torpremiere sichtlich gut und beinahe hätte er nach gut zehn Minuten nachgelegt. Djuricin setzte sich auf der linken Seite stark durch, scheiterte dann aber an SVS-Torhüter Martin Fraisl. Auch Fröde und Hofmann brachten im Nachschuss den Ball nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite vergaben Daniel Keita-Ruel und Diego Contento die ersten Möglichkeiten für die Gäste (14.). Die hatten in der Folge mehr vom Spiel, erarbeiteten sich aber vor dem Tor von Marius Gersbeck zunächst kaum etwas Zwingendes.

Kother steht nach einem Eckball goldrichtig

Umso gefährlicher wurde es nach knapp einer halben Stunde vor dem Sandhäuser Tor. Zunächst traf Hofmann nach einem Zuspiel von Dominik Kother nur den Pfosten. Kurz darauf drückte dann Kother den Ball über die Linie, nachdem Christoph Kobald einen Eckball per Kopf in die Gefahrenzone befördert hatte. Der 2:0-Zwischenstand entsprach zur Pause durchaus den Kräfteverhältnissen, denn die Gastgeber hatten sich in den Zweikämpfen bissiger präsentiert und vor allem in der Offensive im Gegensatz zum Saisonstart mehr Durchschlagskraft an den Tag gelegt.

Und beinahe wäre die Eichner-Elf sogar mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Kabine gegangen, wenn bei einem Djuricin-Treffer Hofmann zuvor nicht hauchdünn im Abseits gestanden hätte (45.+1).

Den mit sechs Punkten aus drei Partien gestarteten Sandhäusern drohte nach 45 Minuten die zweite Saisonniederlage, was SVS-Coach Uwe Koschinat mit personellen Änderungen verhindern wollte. Für Aleksandr Zhirov und Anas Ouahim kamen Robin Scheu und Alexander Esswein neu ins Spiel. Esswein war erst in der Länderspielpause nach Sandhausen gewechselt. Doch nach einer Wende sah es ganz und gar nicht aus, denn nur eine Minute nach Wiederbeginn stand es 3:0. Nach einer Ecke von Philip Heise war Fraisl ein Kobald-Kopfball durch die Handschuhe gerutscht.

Fraisl und die Latte retten für Sandhausen

Den Gästen drohte nun ein Debakel. Einen Heise-Freistoß lenkte Fraisl gerade noch über den Querbalken, ehe er nach der anschließende Ecke einen Hofmann-Kopfball an die Latte beförderte (53. und 54.). Nach einer Stunde versuchte Linksverteidiger Heise erneut bei einem Freistoß sein Glück und traf nur die Latte. Der SVS erholte sich nur langsam von seinem Horror-Start in Durchgang zwei und blieb offensiv weiter fast alles schuldig.

Der KSC ließ es mit dem ersten Saisonsieg vor Augen nun etwas ruhiger angehen, blieb aber weiterhin gefährlich. Nach Vorarbeit des für Kother eingewechselten Benjamin Goller schoss Djuricin aus aussichtsreicher Position drüber (74.). Auf der Gegenseite zwang Scheu den Karlsruher Schlussmann Marius Gersbeck zu einer Glanztat (76.). Kurz darauf verhinderte Gersbeck bei einem Kopfball von Tim Kister das Anschlusstor. Kurz vor dem Abpfiff hätte Goller beinahe noch den Schlusspunkt gesetzt, doch dem 4:0 stand ein weiteres Mal Fraisl im Weg.