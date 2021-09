Weitere Testspieler kommende Woche

„Unterschiedsspieler“ beim KSC: Choi geht mit viel Elan ins Duell mit seinem Ex-Club

Der personell dezimierte KSC hält gerade Ausschau nach Verstärkungen. Kyoung-Rok Choi ist derweil so stark wie selten zuvor. Das liegt auch am Vertrauen seines Trainers. Der sieht in einer Hinsicht noch Verbesserungspotenzial.