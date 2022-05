WTA-Turnier in Rüppurr

Liqui Moly Open in Karlsruhe: Friedsam muss gegen grollende Gegnerin in die Verlängerung

Zuerst ging alles ganz schnell, dann endete der Tag beim WTA-Turnier in Rüppurr mit zwei Krimis. Während eine Deutsche bereits im Viertelfinale steht, muss Anna-Lena Friedsam am Freitag in die Verlängerung. Ihre Gegnerin verließ den Court mit Wut im Bauch.