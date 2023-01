Olympia liegt für die Sportfans aus Karlsruhe und der Reegion oft am anderen Ende der Welt. In eineinhalb Jahren steigen die Spiele dagegen praktisch vor der Haustür. Wie kommt man an Karten für Paris 2024?

Ein Fußballspiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen – so lange dauert ungefähr die Fahrt mit dem TGV von Karlsruhe nach Paris. In eineinhalb Jahren werden voraussichtlich auch zahlreiche Sportfans aus der Region die rund zweieinhalbstündige Anreise in die französische Hauptstadt auf sich nehmen, schließlich war Olympia selten so nah.

Wer einen Abstecher zum Ringe-Spektakel plant, kann bereits jetzt aktiv werden. Der Ticketverkauf läuft gerade an. Doch wie kommt man an Karten? Wie teuer sind diese? Und was ist beim Vergabe-Prozedere sonst noch zu beachten?

Wo sind Tickets für Paris 2024 erhältlich?

Karten für die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August 2024) und die Paralympischen Spiele (28. August bis 8. September 2024) sind ausschließlich über die offizielle Ticket-Webseite verfügbar. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird der Ticketverkauf erstmals in der Geschichte zu 100 Prozent digital und zentral auf einer Plattform – mit der Adresse tickets.paris2024.org –abgewickelt.

Wann kann ich Karten kaufen?

Zunächst einmal gibt es zwei Verkaufsphasen. In der ersten sind sogenannte „Make Your Games“-Pakete erhältlich, in der zweiten dann Einzeltickets. Für die erste Phase kann man sich noch bis zum 31. Januar 2023, 18 Uhr, anmelden. Die Registrierung für den zweiten Abschnitt soll im März und April dieses Jahres möglich sein. Karten für die Paralympics stehen voraussichtlich ab Herbst 2023 zur Verfügung.

Welche Angaben muss ich bei der Registrierung machen?

Zunächst muss man seinen Namen eingeben, ein Passwort auswählen und eine gültige E-Mail-Adresse nennen, über die man dann einen Bestätigungscode erhält. Anschließend wird man nach seinem Geburtsdatum (Nutzer müssen mindestens 16 sein), seinem Herkunftsland, der Postleitzahl und einer Mobilnummer gefragt. Schließlich kann man anklicken, ob man nur an der ersten oder an beiden Verkaufsphasen teilnehmen möchte.

Habe ich nach der Anmeldung ein Ticket sicher?

Nein. Wer sich angemeldet hat, nimmt erst einmal nur an einer Verlosung teil, die – im Fall der ersten Phase – Anfang Februar erfolgt.

Was passiert, wenn ich gezogen werde?

Die ausgewählten Personen erhalten zwischen dem 13. Februar und dem 15. März eine E-Mail mit dem Hinweis auf ein zwei Tage später startendes Kaufzeitfenster. In diesem haben die Nutzer dann 48 Stunden lang Zeit, Tickets zu erwerben. Analog wird das Prozedere voraussichtlich im Mai im Zuge der zweiten Phase aussehen.

Was ist ein „Make Your Games“-Paket?

Ein solches Paket beinhaltet immer drei Veranstaltungen (aus der gleichen Sportart oder aus unterschiedlichen Disziplinen), für die man jeweils mehrere Tickets buchen kann. In der ersten Verkaufsphase kann ein Nutzer sich mehrerer solcher Pakete zusammenstellen. Karten für bestimmte Veranstaltungen, darunter auch Eröffnungsfeier und Schlusszeremonie, werden erst im zweiten Verkaufszeitraum angeboten.

Kann ich beliebig viele Tickets kaufen?

Nein. Innerhalb eines Pakets können pro Veranstaltung bis zu sechs Karten bezogen werden. Über alle Verkaufsphasen hinweg kann ein Nutzer maximal 30 Tickets bestellen.

Was kosten die Karten?

Das hängt von der Sportart, der Wettbewerbsstufe (zum Beispiel Qualifikation oder Finale) und der Platzkategorie ab. Unterschieden werden A, B, C und D, bei manchen Wettkämpfen gibt es zusätzlich Tickets erster Klasse. Ermäßigte Preise, etwa für Kinder, werden nicht angeboten. Karten für Vorkämpfe innerhalb der günstigsten Kategorie D kosten in der Regel 24 Euro, laut IOC werden mehr als eine Million Tickets zu diesem Preis angeboten. Fast die Hälfte der Karten soll für weniger als 50 Euro zu haben sein. In Kategorie A werden meist um die 100 Euro fällig. In bestimmten Sportarten, zum Beispiel beim Schwimmen, Wasserspringen, Beachvolleyball oder der Rhythmischen Sportgymnastik, müssen Besucher für die besten Plätze mehr als 200 Euro hinblättern. Diese Preise gelten aber erst einmal nur während der ersten Verkaufsphase.

In welcher Form erhalte ich die Tickets?

Nach dem Kauf kommt eine Bestätigung per E-Mail. Die Karten stehen dann im Vorfeld der Spiele in einer speziellen App zur Verfügung – und dies ausschließlich in elektronischer Form.

Und was, wenn ich in den ersten beiden Verkaufsphasen leer ausgegangen bin?