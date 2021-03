Erfolgscoach Daniel Nelson will die Reise mit den Basketballern der Karlsruher College Wizards fortsetzen

Trainer Daniel Nelson hat die Drittliga-Basketballer der College Wizards in die Play-offs geführt. Der Ire und Routinier Rouven Roessler als sein verlängerter Arm träumen nun vom Aufstieg in die Pro A.

Alter schützt vor Ambitionen nicht. Zumindest nicht im Fall von Rouven Roessler. Im vergangenen November feierte der Ex-Nationalspieler seinen 40. Geburtstag und wenn es nach dem Methusalem des Basketballs geht, dann wird er mit 41 wieder in der Zweiten Bundesliga Pro A Körbe werfen.

„Ich träume schon“, gibt der Shooting Guard des Drittligisten College Wizards zu und sagt: „Ich will in den Play-offs nicht nur dabei sein, sondern auch gewinnen. Das sportliche Ziel muss sein, dass wir aufsteigen.“

An diesem Samstag (19.30 Uhr) starten die Pro-B-Basketballer des KIT SC in die erste Phase der Play-offs mit einem Heimspiel gegen die Giants Düsseldorf. In ihrer Vierergruppe empfangen sie zudem die White Wings Hanau und müssen schließlich noch in Bochum antreten. Die ersten beiden Mannschaften aller vier Vierergruppen qualifizieren sich für eine zweite Mini-Runde, in der erneut zwei Vierergruppen die Besten ermitteln. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten machen danach die zwei Aufsteiger unter sich aus.