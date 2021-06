Fünf Ortsteile, fünf Fußballvereine. So sieht aktuell der Ist-Zustand im Erwachsenenbereich in der Gemeinde Straubenhardt aus. Die Spielvereinigung Conweiler-Schwann, „Coschwa“ genannt, die Sportfreunde Feldrennach, der FV Langenalb, der SV Ottenhausen und der VfB Pfinzweiler werden auch für die im Sommer beginnende Saison 2021/22 ihre Teams wieder ins Rennen schicken.

Doch wie sieht es in naher Zukunft aus? Gedankenspiele über eine Fusion aller oder zumindest von Teilen Straubenhardter Clubs gibt es schon eine Weile. Im Jugendbereich, weit über die Grenzen des Enzkreises hinaus, sind Spielgemeinschaften dort, wo Mannschaftssport betrieben wird, ohnehin fast schon Alltag. „Natürlich ist es ein Thema, über das wir in Zukunft weiterreden werden“, sagt Volker Faas vom FV Langenalb.

Im Frühjahr dieses Jahres hatte es zuletzt wieder einmal Annäherungsversuche gegeben. Doch nicht etwa die Corona-Pandemie stoppte die Gespräche, vielmehr waren es Internas, die unverhofft verfrüht nach außen gedrungen waren. „Es war ein lockerer Gedankenaustausch, der in einer Zeitung dann komplett aufgebauscht wurde“, sagt Faas.

Seither ist das Fusions-Thema auf Eis gelegt. „Dazu wären auch Gespräche am Tisch notwendig. So etwas kann man nicht per Video besprechen“, sagt Edgar Huber, Vorsitzender der Spvgg Coschwa.

Im Jugendbereich war die Fusion schnell unter Dach und Fach

Im Nachwuchsbereich gibt es bei den Vereinen schon seit längerer Zeit Kooperationen. Der heutige Jugend-Fußball-Verein (JFV) Straubenhardt gründete sich allerdings erst vor drei Jahren. Binnen drei Monaten, ist der Chronik des VfB Pfinzweiler zu entnehmen, war der Weg geebnet.

Die Gespräche im Frühjahr waren eher Brainstorming. Benjamin Voigt, Vorsitzender VfB Pfinzweiler

Bei den Aktiven dürfte es vermutlich noch ein wenig länger dauern. „Irgendwann ist das sicherlich einmal denkbar. Das muss sich aber erst einmal finden. Die Gespräche im Frühjahr waren eher Brainstorming“, berichtet Benjamin Voigt, Vorsitzender des VfB Pfinzweiler. Faas ergänzt, dass man irgendwann und ohne Dringlichkeit die Gespräche wieder aufnehmen werde. „Das Thema pausiert und erst einmal sollte man dann alle Vereinsmitglieder mit ins Boot nehmen.“

Die Corona-Pandemie hat die Fusions-Gespräche ebenfalls ausgebremst

Die Corona-Pandemie hat die Gedankenspiele und die Dringlichkeit einer sofortigen Spielgemeinschaft jedenfalls nicht befeuert. „Jeder Club muss in den nächsten Wochen und Monaten erst einmal sein Vereinsleben wieder in Gang kriegen. Und das ganz unabhängig vom Spielbetrieb“, ergänzt Huber.

Und ob am Ende tatsächlich jeder Straubenhardter Verein einer Fusion zustimmen würde, ist ohnehin noch offen.

Spvgg. „Coschwa“ und FV Langenalb melden zur neuen Fußballsaison zwei Teams

Dass ein genereller Zusammenschluss schon bald aber unumgänglich sein dürfte, untermauert ein Stück weit jedoch auch die Tatsache, dass zuletzt neben Conweiler-Schwann (Kreisliga und B2-Klasse) lediglich der FV Langenalb (A2- und B2-Staffel) zwei Männermannschaften zum Spielbetrieb melden konnte. Beim VfB Pfinzweiler (B2), den Sportfreunden Feldrennach (A2) und dem SV Ottenhausen (C2) ging in der annullierten Saison 2020/21 jeweils nur ein Team ins Rennen.

Wir melden zum Rundenstart der Saison 2021/22 ganz normal eine Mannschaft. Benjamin Kling, Vorsitzender Sportfreunde Feldrennach

„Bei uns geht es ganz normal weiter. Wir melden eine Mannschaft. In welcher der C-Klassen diese dann an den Start gehen wird, muss man noch sehen“, sagt Willi Bächtold, Vorsitzender Sport beim SV Ottenhausen.

Und auch Benjamin Kling, Vorsitzender der Sportfreunde Feldrennach, betont: „Aktuell gibt es in Sachen Fusion nichts neues. Wir melden zum Rundenstart der Saison 2021/22 ganz normal eine Mannschaft.“